Panchina Milan, Rangnick sempre più vicino: ecco l’indiscrezione

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ralf Rangnick è accostato da diverso tempo al Milan. L’amministratore delegato lo considera l’uomo ideale per portare avanti il progetto di Elliott basato sulla valorizzazione dei giovani e sugli acquisti di prospettiva a costi non eccessivi.

Stando inoltre alle ultime indiscrezioni, Rangnick non starebbe più facendo mistero sul fatto che il Milan possa essere il suo prossimo approdo. Inoltre il tecnico sarebbe molto soddisfatto del fatto che la società gli lascerebbe quell’ampia gamma di operatività da lui ritenuta essenziale. E’ ancora tutto possibile, ma le quotazioni di Rangnick salgono sempre di più. Intanto Mirabelli risponde a Paolo Maldini, continua a leggere >>>

