Mirabelli risponde a Maldini: “Ha offeso i calabresi. Io un diploma ce l’ho..”

ULTIME NEWS – Ospite negli studi di Sportitalia, l’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha risposto alla frase pronunciata da Maldini nel tardo pomeriggio.

“Mi dispiace e mi son fatto una risata. Nelle interviste dico sempre quello che penso. Mi dispiace per questa risposta, si sono offesi tanti calabresi, sicuramente si riferiva al fatto che quando parlo si sente il mio accento calabrese del quale sono orgoglioso. Sono un uomo del sud e ne vado ben fiero. Dovrà far vedere nei prossimi anni quello che saprà fare, perché il Milan dietro ha una signora proprietà. Sul lato scolastico io quantomeno un diploma l’ho preso, credo abbia fatto quella battuta per il mio accento. Ci facciamo una risata e chiudiamo la polemica. Ci sono rimasto male delle critiche? In quell’anno burrascoso siamo stati attaccati da più parti, ma abbiamo fatto una finale di Coppa Italia e siamo andati due volte in Europa League. Facemmo un grande lavoro, così come il rinnovo di Donnarumma e il lancio di Cutrone in prima squadra. Credo che forse non abbiamo avuto il tempo necessario per portare a termine ciò che iniziammo. L’auspicio per quel che mi riguarda è che il Milan potesse continuare con l’attuale management, ma nel calcio si vuole tutto e in fretta. Bisogna dare tempo e avere pazienza, il calcio italiano è diverso da quello inglese, francese e tedesco. Anche Klopp all’inizio non fece bene. Stretta di mano con Maldini? In questo periodo direi di no. Gli mando un grosso in bocca al lupo e magari un giorno diventerà un grande dirigente”.

Su Donnarumma: “Non è una cosa bella. Forse oggi chi sta lavorando sul suo rinnovo potrà capire le nostre difficoltà ai tempi. Mi auguro che rinnovi, è uno dei portieri più forti al mondo, ma non sarà semplice. Più passa il tempo e meno è facile parlare con chi lo gestisce..”.

Su Rangnick: “Per me il Milan ha una grandissima proprietà e molto solida. Sul cambio il problema non è chi arriva e se arriva, ma che bisogna dare continuità a chi lavora in modo tale da concludere il ciclo di lavoro iniziato”. Intanto, bellissimo gesto del presidente dell’Inter Steven Zhang: ecco cosa ha fatto>>>

