Maldini: “Mirabelli? Sentendolo parlare eviterei commenti su istruzione scolastica”

ULTIME NEWS MILAN – Dopo il licenziamento da parte del Milan, Massimiliano Mirabelli ha continuato a parlare della sua ex squadra, distribuendo a vari microfoni sentenze alcune volte inappropriate. L’ultimo caso riguarda alcune sue dichiarazioni su Paolo Maldini, attaccato apertamente con parole di certo non al miele. Nella giornata di oggi, ai microfoni dell’ANSA, Paolo Maldini ha così replicato: “A parte il fatto che ogni suo commento negativo su di me lo considero un grande complimento, sentendolo parlare, fossi in lui, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica”. Intanto Zlatan Ibrahimovic potrebbe rimanere al Milan anche l’anno prossimo: per saperne di più, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android