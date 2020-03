Mirabelli attacca Maldini: “Cos’ha fatto per diventare dirigente?”

ULTIME NEWS MILAN – Massimiliano Mirabelli nelle sue interviste non è mai banale. Dopo i tanti retroscena raccontati dopo l’addio al Milan, l’ex dirigente rossonero non ha certo usato parole dolci nei confronti di Paolo Maldini. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “A Maldini, che da calciatore è stato un grandissimo campione, andrebbe chiesto: ‘cosa hai fatto per diventare un dirigente?’ È come un medico che non ha fatto la scuola elementare”. Mirabelli ha parlato anche del caso Boban-Gazidis: ecco il suo pensiero, continua a leggere >>>

