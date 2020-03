Milan, Mirabelli: “Situazione Boban? Forse avrei fatto lo stesso…”

ULTIME NEWS MILAN – L’ex direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, ai microfoni di ‘TMW Radio’, ha parlato della spaccatura insanabile tra Ivan Gazidis e Zvonimir Boban. Ecco le sue dichiarazioni: “Non sono nessuno per giudicare. Se sono così i fatti, magari Boban si è sentito delegittimato nel suo ruolo. Forse avrei fatto la stessa cosa, in questo caso Boban ha avuto gli attributi giusti per poter denunciare qualcosa, di cui però pagherà le conseguenze. Ha difeso il proprio nome piuttosto che la poltrona. Pioli cercherà in tutti i modi di far bene fino all’ultimo giorno. Certamente sono voci destabilizzanti che non lasciano tranquillo un ambiente che invece ha bisogno di ritrovarsi. E poi ci sono in ballo ancora obiettivi importanti come Coppa Italia e qualificazione all’Europa League”.

Parole anche sul coronavirus: "Stiamo vivendo una situazione drammatica. Secondo me dobbiamo mettere da parte le questioni personali e unirci sotto un'unica bandiera, con grande senso di responsabilità. Si deve agire nel bene di tutti. Bisogna affrontare questo argomento con senso di responsabilità, che si facciano tutte le cose necessarie. Serve unità nazionale, così si può risolvere ogni problema. Penso che al di là di qualche difetto di comunicazione che c'è stato, credo ci sia la voglia di far tornare le cose alla normalità. Ci saranno altri errori, non è una situazione facile. In parte giustifico queste cose, ma bisogna, prima di comunicare, pensare bene. Si deve studiare la migliore strategia e fare meno passi falsi".

