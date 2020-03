Calciomercato Milan – Ibrahimovic può restare: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, che i ‘rumors‘ di calciomercato vorrebbero lontano dal Milan nella prossima stagione, può, al contrario, restare in rossonero, con o senza Zvonimir Boban e Paolo Maldini in dirigenza.

Se è vero, da un lato, che Boban e Maldini hanno svolto un ruolo fondamentale per il ritorno di Ibrahimovic al Milan dopo essere stato ceduto al PSG nel luglio 2012, è anche vero, dall’altro lato, come giocare in Serie A stia divertendo il bomber nativo di Malmö, il quale, all’ombra della Madonnina, ha sempre dichiarato di trovarsi bene.

La soluzione affinché Ibrahimovic resti al Milan, per ‘TMW‘, potrà dunque essere comunque trovata, sia con l’amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, Ivan Gazidis, e, di conseguenza, con il fondo Elliott Management Corporation, sia con chi, eventualmente, si occuperà dell’area tecnica del Milan a partire dalla stagione 2020-2021.

In questo senso, sembra che Ralf Rangnick, classe 1958, ex tecnico di TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia, possa essere l’uomo prescelto. Si prospetta, dunque, per ‘TuttoMercatoWeb‘, un colloquio tra Ibrahimovic e Rangnick, attualmente responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘ ma in procinto di diventare manager rossonero a 360°.

Ibrahimovic vuole ascoltare quali sono le scelte del tecnico tedesco che, dal suo canto, sembra gradire la permanenza di Ibrahimovic al di là delle scelte che poi andrà a prendere. In questo senso se Ibrahimovic otterrà delle certezze – tecniche, non di impiego – potrebbe anche decidere di rimanere. I prossimi mesi saranno decisivi.

Anche se, parlando con Stefan Krause, giornalista della ‘BILD‘ che segue da vicino il RB Lipsia, Rangnick è un allenatore che, generalmente, punta sui giovani. Per saperne di più sulla sua filosofia di gioco, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android