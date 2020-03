Milan, Boban non più operativo. Maldini riflette. Rangnick lascia la Red Bull

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Zvonimir Boban ha già salutato tutti, al Milan: i legali sono al lavoro per trovare un’intesa con il fondo Elliott Management Corporation per il benservito anticipato al Chief Footbal Officer croato.

Elliott spinge per il licenziamento per giusta causa, visto che Boban ha rilasciato, a ‘La Gazzetta dello Sport‘, un’intervista non autorizzata, contro l’amministratore delegato Ivan Gazidis, tirando in ballo la proprietà. Comunque vada, Boban non è già più operativo al Milan.

Che farà Paolo Maldini? Il direttore tecnico del Diavolo, al momento, riflette: vuole garantire una figura di riferimento ai calciatori fino a fine stagione, ma una sua permanenza non è scontata. D’altronde, l’arrivo futuro in panchina di Ralf Rangnick, tecnico che Maldini ha già ritenuto ‘non idoneo per il Milan‘, non lascia spazio ad una possibile convivenza tra i due.

Visto anche il carattere spigoloso del tedesco, a meno che Maldini non chiarisca con lui, difficilmente l’avventura di Maldini andrà avanti. Gazidis, A.D. rossonero, ha in mente di rivedere le cariche di due dirigenti suoi fedelissimi, Hendrik Almstadt e Geoffrey Moncada, conferendo loro maggiori poteri.

Intanto Rangnick sta per separarsi dal gruppo ‘Red Bull‘ ed è pronto a tornare ad allenare: porterà con sé i fidati Lars Konetka e Moritz Volz. Nel 2016, quando si giocava la promozione in Bundesliga con il RB Lipsia, Rangnick imitò Al Pacino nel famoso film ‘Ogni maledetta domenica‘: per vedere quanto il tecnico tedesco sappia motivare i suoi calciatori, guardate questo video >>>

