VIDEO – Rangnick come Al Pacino: il discorso motivazionale / News Milan

VIDEO MILAN – Sembra proprio che sarà Ralf Rangnick, classe 1958, ex tecnico di TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia, il futuro allenatore del Milan nella stagione 2020-2021. Rangnick, nel corso della sua carriera, si è fatto apprezzare anche per le doti di motivatore, un tecnico che riesce ad entrare nella testa dei suoi calciatori per ottenerne il massimo.

Ecco, per esempio, quanto successe nel finale di stagione 2015-2016, quando il RB Lipsia, in lotta per la promozione diretta in Bundesliga, non riusciva a sbloccare l’incontro interno contro il Karlsruhe: Rangnick, come Al Pacino nel film ‘Ogni maledetta domenica‘, riuscì a tirare fuori il meglio dai calciatori fino a guidare i ‘Tori Rossi‘ al successo finale ed al massimo campionato tedesco.

