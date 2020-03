Milan, Almstadt e Moncada in rampa di lancio

NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha presentato le figure di Hendrik Almstadt e Geoffrey Moncada, dirigenti fedeli all’amministratore delegato Ivan Gazidis, che, nei prossimi mesi, avranno più spazio e poteri all’interno del Milan.

HENDRIK ALMSTADT, IL SUPERVISORE

Almstadt è arrivato al Milan a gennaio ed è un dirigente che riporta direttamente a Gazidis. Evidentemente, quindi, uomo di sua stretta fiducia. Tedesco, laureato alla ‘London School of Economics‘, aveva lavorato per diversi anni con l’A.D. sudafricano all’Arsenal, prima di trasferirsi all’Aston Villa.

La base del lavoro di Almstadt, ha evidenziato la ‘rosea‘, verte sull’ambito finanziario: analisi dei costi, produttività dei settori, rischi e così via, e sull’efficienza economica dell’intera macchina-Milan. Gestisce anche il budget per gli acquisti sul mercato. In pratica, dalle sue mani passa il giudizio sull’intero progetto sportivo-economico, che termina poi sulla scrivania di Gazidis.

GEOFFREY MONCADA, LO SCOPRITORE

Moncada è al Milan dal dicembre 2018, come responsabile dell’area scout del club rossonero. Moncada, classe 1987, sei anni più giovane di Zlatan Ibrahimović, ha sempre coperto ruoli dietro le quinte. È esperto di scouting, ma difficilmente occupa la ribalta. È arrivato al Milan dopo sei anni nel Monaco, dove aveva iniziato nel 2012: l’anno di Claudio Ranieri allenatore e della promozione in Ligue 1.

Con quel Monaco, poi, diventerà Campione di Francia e semifinalista di Champions League nel 2017. Lì aveva iniziato come analista video, concludendo, poi, la propria esperienza da capo scout: talent scout di nuova generazione, è esperto per l’appunto di video-analisi. Negli anni, ha sottolineato ‘La Gazzetta dello Sport‘, Moncada ha creato una rete di 9 osservatori che coordina tra Nord e Sudamerica, Europa, Asia e Africa.

Si racconta che possieda un database di calciatori sconfinato. Al Monaco, con cui era partito da freelance salvo poi entrare in pianta stabile nell’organico dirigenziale, ha fatto passare calciatori come Youri Tielemans, oggi al Leicester City e Soualiho Meïté, oggi al Torino, che hanno fatto guadagnare soldi al club monegasco. A lui, però, si deve soprattutto la scoperta di Kylian Mbappé, stella francese venduto poi a peso d’oro (180 milioni di euro) al PSG.

Il nuovo corso del Milan, giovani da acquistare a poco prezzo, far esplodere in rossonero e poi rivendere per generare plusvalenze, passerà, dunque, molto anche da Almstadt e Moncada. Sulla panchina del Diavolo, invece, dovrebbe esserci Ralf Rangnick, tedesco, ex allenatore di TSG Hoffenheim, Schalke 04, RB Lipsia.

