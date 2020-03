Retroscena Rangnick: ecco chi avrebbe suggerito il suo nome al Milan

NEWS MILAN – Ormai non sembrano esserci più dubbi: dovrebbe essere il tedesco Ralf Rangnick, classe 1958, ex tecnico di TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia ad allenare il Milan a partire dalla stagione 2020-2021.

Rangnick, che avrà l’incarico anche di direttore sportivo, dovrebbe prendere, dunque, il posto di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. È lui il prescelto di Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, una decisione avallata anche dai dirigenti Hendrik Almstadt e Geoffrey Moncada, uomini di fiducia dell’A.D. sudafricano.

Secondo quanto rivelato, però, dal quotidiano ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina, l’idea Rangnick non sarebbe stata ‘partorita’ né da Gazidis né, tanto meno, da Almstadt e/o Moncada, o da un consiglio di Michael Emenalo, bensì da un dirigente italiano del Milan.

Il cui nome, al momento, non è stato reso noto. Per conoscere meglio Rangnick, il suo modo di giocare e le sue ‘fisse’, abbiamo parlato, in esclusiva, con Stefan Krause, giornalista della ‘BILD‘, corrispondente per il RB Lipsia. Per le sue dichiarazioni, molto interessanti, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android