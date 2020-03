Calciomercato Milan – De Paul: “Via dall’Udinese? A gennaio c’era qualcosa …”

CALCIOMERCATO MILAN – Rodrigo de Paul, classe 1994, centrocampista offensivo dell’Udinese, ha rivelato ai microfoni di ‘Tyc Sports‘ che avrebbe potuto lasciare i friulani nell’ultimo mercato invernale.

“A dicembre e gennaio c’è stato qualcosa, ma ho preferito restare all’Udinese. A giugno si vedrà”, le parole dell’argentino de Paul che, di recente, è stato seguito da vicino dai due club di Milano, Inter e Milan.

Il Milan, in particolare, ha avviato frequenti contatti con l’agente di de Paul, Agustín Jiménez, con il quale il club di Via Aldo Rossi sta trattando anche un altro suo assistito per la stagione 2020-2021. Per i dettagli, continua a leggere >>>

