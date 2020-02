Calciomercato Milan – Contatti avviati per De Paul: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, il Milan starebbe monitorando la situazione Rodrigo De Paul con moltissima attenzione. L’argentino piace da tempo e verrà visionato, nuovamente, durante il match Udinese-Fiorentina, in programma sabato 29 febbraio alle ore 18. E ci sarebbe di più: il Diavolo avrebbe già avviato i contatti per un’eventuale operazione a giugno prossimo. Intanto De Paul potrebbe non essere l’unico centrocampista seguito dai rossoneri: potrebbe tornare di moda un vecchio sogno di Boban e Maldini, continua a leggere >>>

