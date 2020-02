Calciomercato Milan – Modric, il Real Madrid fissa il prezzo: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Luka Modric e il Milan, un anno dopo. Sembrerebbe il nome di un film, ma è lo scenario che si potrebbe riproporre l’estate prossima, con i rossoneri che tenterebbero nuovamente l’assalto al campione croato. Modric ha il contratto in scadenza con i ‘Blancos’ nel 2021 e, qualora non gli venisse rinnovato in tempi brevi, potrebbe partire la prossima estate. Sfruttando i rapporti con Zvonimir Boban, il Milan potrebbe provarci ancora una volta per il centrocampista. Intanto Florentino Perez ha fissato il prezzo che, secondo quanto riferisce ‘Don Balon’, si aggira sui 30 milioni di euro. Intanto anche l’Eintracht Francoforte ha fissato il prezzo per Ante Rebic: ecco quanto vuole, continua a leggere >>>

