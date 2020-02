Calciomercato Milan – Rebic: ecco la richiesta dell’Eintracht Francoforte

CALCIOMERCATO MILAN – Da possibile partente a titolare inamovibile e giocatore decisivo. E’ questa la metamorfosi di Ante Rebic, che da gennaio in poi ha conquistato tutti a suon di gol e prestazioni più che positive. Il croato è arrivato in estate dall’Eintracht Francoforte in prestito biennale, con André Silva che ha fatto il suo percorso inverso. Non c’è nessun diritto di riscatto a favore dei rossoneri, che però vogliono tenere il giocatore anche dopo la scadenza del prestito. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.it’ il club tedesco chiede non meno di 40 milioni di euro, cifra al momento fuori dalle logiche del Diavolo. Non c’è l’urgenza di arrivare ad un accordo in tempi brevi, ma viste le premesse si profila una trattativa molto difficile. Intanto ecco chi è Matias Zaracho, obiettivo del Milan per giugno, continua a leggere >>>

