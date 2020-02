Chi è Matìas Zaracho: qualità e fantasia per il Milan

CALCIOMERCATO MILAN – Chi è Matìas Zaracho? In molti se lo stanno chiedendo, visto che il giocatore è da tempo accostato ai rossoneri. Conosciamo meglio il calciatore, che la prossima estate potrebbe trasfersi proprio al Milan.

Zaracho è principalmente un trequartista, ma può coprire più ruoli in mezzo al campo: sia come esterno d’attacco che come mezzala. Ma all’occorrenza può agire anche da seconda punta. Alto 171 cm, è un classe 1998: il prossimo 10 marzo compirà 22 anni. Il suo valore è già altissimo: il Racing Club chiede 25 milioni di euro per il suo cartellino, anche se a tal proposità la situazione sembra diversa.

Giocatore molto dinamico e rapido negli inserimenti. Nonostante non sia fisicamente dotato di altezza, ha ottime capacità di elevazione. Grande aggressività, anche troppa, ma tipica del calcio sudamericano. Potrebbe far meglio sotto-porta in quanto a freddezza, ma ha comunque grandi margini di miglioramento.

In questa stagione ha giocato sin qui 17 partite in Superliga (prima divisione Argentina): segnato 4 gol e servito 1 assist. Nella scorsa stagione invece, 2018/2019, ha giocato 28 partite tra tutte le competizioni: 3 gol e 3 assist all’attivo, tutti realizzati in campionato. Zaracho è già nel giro della nazionale maggiore: lo scorso 26 marzo 2019 ha esordito ufficialmente con la maglia dell’Argentina. Precedentemente, 15 presenze e 2 gol con Under-23 e Under-20.

Intanto, sempre in tema calciomercato, emergono le prime prove di rinnovo tra Milan e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sarebbe la garanzia anche per la dirigenza in vista della sessione di mercato estivo: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android