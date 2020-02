Ibrahimovic-Milan, prove di rinnovo: aiuterà il club nel calciomercato estivo

CALCIOMERCAT MILAN – Una permanenza di Zlatan Ibrahimovic anche nella prossima stagione, potrebbe fare la differenza prima ancora che in campo, anche sul calciomercato. Lo svedese potrebbe essere l’elemento catalizzante e attrattivo su cui la dirigenza rossonera potrà far leva per convincere giocatori di alto livello a trasferirsi al Milan.

L’impatto di Ibra non solo sul campo – come si è visto in queste prime settimane rossonere – ma anche sul mercato. La sua presenza potrebbe essere decisiva per acquistare giocatori di prestigio. Zlatan sarebbe garanzia di successo, o comunque di affidibilità, di un progetto. Intanto i rossoneri si preparano a Milan-Genoa, che si giocherà con un San Siro a porte chiuse: i dettagli >>>

