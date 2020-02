Calciomercato Milan – Zaracho, la verità sulla clausola rescissoria

Negli ultimi giorni, inoltre, si è parlato anche di un possibile rinnovo di Zaracho per aumentare la clausola rescissoria a, ma al momento non è successo nulla. Il Milan, dunque, ha possibilità di contattare il calciatore, raggiungere un accordo con lui, e pagare appunto la clausola rescissoria che ad oggi resta a 18 milioni di euro. Decisiva come sempre la volontà del giocatore, che sembra in questo caso intenzionato a misurarsi con il calcio europeo nella prossima stagione. Intanto il Milan si attiva per il rinnovo di Ibrahimovic, continua a leggere >>>