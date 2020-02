Calciomercato Milan – Osservatori rossoneri in Bologna-Udinese: ecco i profili seguiti

CALCIOMERCATO MILAN – Il presente per il Milan si chiama Fiorentina, il futuro è ancora tutto da costruire e i rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, infatti, ci sarebbero alcuni osservatori del Milan sugli spalti di Bologna-Udinese, match che si sta disputando in questi minuti al ‘Dall’Ara’. Sono tre i profili che il Diavolo starebbe seguendo: il primo è Rodrigo De Paul, ma l’interesse del Milan per l’argentino non è una novità. Piacciono anche Riccardo Orsolini, che ha però una valutazione altissima, e Jens Stryger Larsen, che sta facendo benissimo quest’anno con l’Udinese. Intanto ecco le parole di Ivan Gazidis sul tema delicato dei ricavi, continua a leggere >>>

