Gazidis: “Quello dei ricavi è un passo necessario. Siamo sulla strada giusta”

ULTIME NEWS MILAN – Ivan Gazidis, nel corso dell’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato della questione ricavi, dicendosi molto fiducioso per il futuro. Ecco le sue dichiarazioni: “Questo è un passo necessario. Dobbiamo sviluppare le nostre capacità digitali e di comunicazione con i nostri fan globali così come con la nostra fan base locale. Accrescere la nostra proposta commerciale per generare maggiori ricavi. È un circolo virtuoso che il Milan deve riprendere: il calcio di successo genera i ricavi, i ricavi consentono il successo nel calcio. Non è un processo immediato. Vorrei poter schioccare le dita, ma dobbiamo affrontare la realtà. Però abbiamo preso la strada giusta e inizio a vedere dei germogli verdi”. Per vedere le dichiarazioni integrali dell’amministratore delegato rossonero, continua a leggere >>>

