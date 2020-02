Calciomercato Bologna – Sabatini: “Orsolini vale 70 milioni”

CALCIOMERCATO BOLOGNA – Ai microfoni di ‘É Tv’, il direttore dell’area tecnica del Bologna Walter Sabatini, ha svelato la valutazione di Riccardo Orsolini. Vista la cifra, le squadre interessate dovranno fare un grande sacrificio per accaparrarselo: “In una fase di trattativa quando l’abbiamo acquistato si è fatto un discorso con la Juventus su un’eventuale riacquisto da parte dei bianconeri. Ma poi non è stata messa nero su bianco ed è rimasto solo verbale. Al momento non è pensabile che possa uscire per una cifra come quelle che si leggono in giro. Siamo una società di persone serie e troveremo, qualora ci fosse un’uscita del giocatore, una compensazione. Ma al momento non si pensa al suo addio, Saputo lo vuole tenere e non è assolutamente sul mercato. Per me la valutazione di Orsolini è non inferiore ai 70 milioni, ma ribadisco che non uscirà”. Per il Milan invece Alessio Romagnoli non è così incedibile: ecco cosa potrebbe accadere a giugno, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android