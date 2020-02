Calciomercato Milan – Romagnoli non è incedibile: futuro in Spagna per lui?

CALCIOMERCATO MILAN – Alessio Romagnoli è una colonna portante del Milan di Stefano Pioli, che non ha mai fatto a meno di lui. Il capitano rossonero, infatti, non ha saltato nemmeno un minuto nell’intero campionato disputato finora. Nonostante ciò, il suo futuro non sembra poi così chiaro e definito. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ il Milan non considera Romagnoli totalmente incedibile. Il numero 13 rossonero piace molto in Spagna a squadre come l’Atletico Madrid e il Barcellona, che avrebbe chiesto informazioni all’interno della trattativa poi sfumata per Jean-Claire Todibo. Mino Raiola, che da qualche mese è diventato il suo procuratore, potrebbe dunque mettersi a lavoro quest’estate per portare altrove il centrale rossonero. Intanto il Milan ha mandato alcuni osservatori a visionare un giovane talento italiano, continua a leggere >>>

