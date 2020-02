Calciomercato Milan – Scamacca osservato da vicino: occhio anche all’Inter

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo quello andato in archivio ieri sera, Il Derby Milan-Inter si proporre riproporre sul mercato. Secondo quanto riferito da ‘Tuttob’, rossoneri e nerazzurri hanno visionato da vicino Gianluca Scamacca in occasione di Ascoli-Juve Stabia. Il giovane attaccante italiano, andato in gol al 10′ minuto del primo tempo, piace da tempo ai due club che potrebbero decidere di affondare il colpo in estate. Intanto ecco quante persone hanno visto il Derby in tv, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android