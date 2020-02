Inter-Milan in tv, superati i 2,8 milioni di spettatori: i dati

NEWS MILAN – Lo sciagurato e sfortunato derby di ieri sera, Inter-Milan, ha visto i nerazzurri battere in rimonta i rossoneri. Nonostante lo 0-2 di vantaggio accumulato nel corso del primo tempo, la squadra di Zlatan Ibrahimovic (autore di un gol e un assist, e un palo a fine partita) non è riuscita a difendersi adeguatamente e ha subito ben 4 gol.

Intanto emergono i dati sugli spettatori ufficiali del derby, mandato in onda in esclusiva su Sky Sport. I colleghi di Calcioefinanza.it riferiscono di uno share pari al 10,8%, al netto dell’intervallo. Una percentuale uguale all’ultimo picco recente, registrato per Napoli-Juventus dello scorso 26 gennaio. Ma inferiore al derby Milan-Inter d’andata, giocato lo scorso 21 settembre 2019: in quel caso altra sconfitta per i rossoneri, e share del 13,3%. In quel caso gli spettatori furono 3,3 milioni.

Questa volta, per Inter-Milan, si sono registrati 2.837.000 di spettatori. Ieri sera invece a San Siro erano presenti, da fonti ufficiali, 75.817 tifosi. Il che ha portato ad un incasso importante per le casse nerazzurre, club di casa, superiore ai 5,5 milioni di euro. E a proposito di spettatori, grande attesa per Milan-Juventus di Coppa Italia: sarà boom di presenze allo stadio. Per i dati, continua a leggere >>>

