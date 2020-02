Milan, contro la Juventus niente turnover: i possibili cambi

VERSO MILAN-JUVENTUS – Il Milan si appresta a ripartire giovedì sera nel match di Coppa Italia contro la Juventus. Mister Stefano Pioli non farà turnover, vista l’importanza della gara, ma possibili alcuni cambi come ad esempio Musacchio al posto dello stanco Kjaer e Bonaventura che potrebbe far tirare il fiato a uno tra Rebic e Castillejo. Conti dovrebbe giocare titolare vista la squalifica in campionato contro il Torino. Infine, Leao e Paquetà dovrebbero accomodarsi ancora in panchina. Chi non riposerà certamente sarà Ibra: lo svedese a segno nei derby di Milano per 3 decadi consecutive>>>

