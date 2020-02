NEWS MILAN – Con la rete siglata ieri segnata ieri sera contro l’Inter, Zlatan Ibrahimovic è andato a segno nel derby di Milano per la terza decade consecutiva. Dopo gli anni 2000 e 2010, ora lo svedese ha messo il timbro anche in quelli dal 2020 in poi. Doveva essere l’uomo derby e per 45 minuti lo è stato. Peccato per il palo colpito nei minuti di recupero..

Queste le sue parole al termine della sfida>>>

