Inter-Milan, Ibrahimovic: “Nerazzurri da Scudetto? No”

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Rai Sport‘ e ‘Sport Mediaset‘ al termine del derby di Milano, Inter-Milan. Ecco tutte le dichiarazioni di Ibrahimovic: “Primo tempo perfetto, nel secondo avremmo dovuto continuare ma dopo aver preso i primi due gol abbiamo perso fiducia in quanto fatto fino a quel momento. Avevo grande voglia, da tanti anni non giocavo in quest’atmosfera. Ho preparato la partita per tutta la settimana, ma è mancata qualcosa per vincere. Dobbiamo ripartire dal primo tempo, era meglio giocar male e vincere. Inter da Scudetto? No”. Per le dichiarazioni del tecnico rossonero, Stefano Pioli, al termine del match tra i nerazzurri ed i rossoneri a ‘San Siro‘, continua a leggere >>>

