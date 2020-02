Milan-Torino, Conti sarà assente per squalifica

VERSO MILAN-TORINO – Ammonito ieri sera in occasione del derby di Milano, Andrea Conti salterà il match di lunedì prossimo contro il Torino a San Siro. Il terzino destro rossonero è stato ammonito nella ripresa per un fallo su Eriksen e, essendo diffidato, sarà costretto a saltare la gara contro i granata. Probabile, dunque, che giochi contro la Juventus giovedì sera, mentre al suo posto gli subentrerà Calabria contro la squadra di Longo. Per saper il voto preso da Conti ieri sera, ecco le nostre pagelle>>>

