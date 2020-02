PM – Verso Milan-Juventus: si puntano i 70mila spettatori a San Siro

NEWS MILAN – Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, per Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia in programma a ‘San Siro‘ giovedì 13 febbraio alle ore 20:45, si va verso i 70mila spettatori. Lo stadio, tutto aperto per i tifosi, dunque, sarà praticamente quasi tutto esaurito per l’importante gara tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i bianconeri di Maurizio Sarri.

Unico settore piuttosto vuoto, al momento, proprio quello riservato ai sostenitori della Juventus, con neanche 2000 biglietti acquistati. Intanto, Zlatan Ibrahimović, stella rossonera, ha parlato ai microfoni di una tv svedese: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

