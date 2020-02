Milan, Ibrahimovic: “Ho dimostrato che anche a 38 anni posso fare la differenza”

NEWS MILAN – Al termine della gara persa dal Milan 4-2 contro l’Inter, Zlatan Ibrahimovic ha parlato all’emittente svedese STV: qui le sue parole.

Sul match: “Quando sei in vantaggio per 2-0 dovresti essere in grado di mantenerlo. Il primo tempo è stato quasi perfetto da parte nostra. Nel secondo, invece, siamo crollati dopo il loro pareggio. Non eravamo più ordinati. Abbiamo smesso di pressare alto, non facevamo più le cose per bene e abbiamo perso fiducia in quello che stavamo facendo fino a quel momento. Ma penso che questo calo sia dovuto anche alla mancanza di esperienza da parte della squadra. Dovevamo gestire meglio il doppio vantaggio e quando siamo rientrati in campo eravamo convinti di poterlo fare”.

Sulla sua prestazione: “Ho dimostrato di poter fare ancora la differenza, anche a 38 anni. Sono tornato al Milan per dare una mano”.

Sulla sua statua a Milano: “Va bene, la mia statua starebbe bene in ogni parte del mondo”. Qui, invece, le parole di Pioli al termine della gara>>>

