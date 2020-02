Calciomercato Milan – Il Racing attende un rilancio per Zaracho: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in vista della prossima stagione sportiva il Milan sta continuando a seguire, con estrema attenzione, Matías Zaracho, classe 1998, centrocampista offensivo argentino di proprietà del Racing Club de Avellaneda.

Zaracho sarebbe molto tentato dalla corte del Diavolo, ma il suo attuale club, che ha già rifiutato i 15 milioni di euro offerti dal club di Via Aldo Rossi, sta attendendo che il Milan rilanci la propria offerta, avvicinandosi, dunque, ai 22 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria inserita nel contratto di Zaracho con il Racing Club.

I contatti con il suo agente, Agustín Jiménez, sono caldi e costanti: questo sin dalla scorsa estate, quando il Milan cercò di prelevare un altro suo assistito, Ángel Correa, dall’Atlético Madrid. L’obiettivo del Milan, adesso, è però Zaracho. Anche se non si esclude che i rossoneri possano provarci con un altro calciatore argentino della scuderia di Jiménez: per i dettagli, continua a leggere >>>

