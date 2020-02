Ecco le prime pagine di oggi, sabato 29 febbraio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano l’intervista a Zvonimir Boban, CFO del Milan, che attacca Elliott per la gestione del club rossonero. Nel taglio alto spazio alla partita tra Juventus e Inter, che si giocherà domenica sera a porte chiuse. A tra poco per la rassegna stampa completa.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA