Milan, Ibrahimovic enigmatico: “Fallo con passione o non farlo per niente”

NEWS MILAN – Altro messaggio piuttosto enigmatico di Zlatan Ibrahimovic. Dopo il ‘Prendimi’ dei giorni scorsi, l’attaccante del Milan ha messo sul proprio account ufficiale Instagram un nuovo post con scritto “Fallo con passione o non farlo per niente”. La frase è accompagnata da un video in cui Ibrahimovic (sorridente) effettua il riscaldamento a San Siro. Messaggio indirizzato a qualcuno? Di sicuro lo svedese con il Milan ha ritrovato la voglia di rimettersi in gioco ad alti livelli.