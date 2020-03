Calciomercato Milan – Ibrahimovic-Rangnick, uno è di troppo: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, la frattura tra Ivan Gazidis e Zvonimir Boban ha provocato un vero terremoto al Milan, considerando anche il fatto che siamo nel momento più importante della stagione. Il pomo della discordia, come noto, è il nome di Ralf Rangnick, accostato da diverso tempo al club rossonero. L’amministratore delegato lo considera l’uomo ideale per portare avanti il progetto di Elliott basato sulla valorizzazione dei giovani e sugli acquisti di prospettiva a costi non eccessivi.

Stando inoltre alle ultime indiscrezioni, Rangnick non starebbe più facendo mistero sul fatto che il Milan possa essere il suo prossimo approdo. Inoltre il tecnico sarebbe molto soddisfatto del fatto che la società gli lascerebbe quell’ampia gamma di operatività da lui ritenuta essenziale. A tal proposito, è fondamentale definire il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, che non rientrerebbe nei suoi piani: nella filosofia di gioco di Rangnick, infatti, tutta la squadra deve pensare e muoversi all’unisono, e dunque Ibra non sarebbe proprio il profilo ideale, considerando anche la sua età.

In ogni caso è presto per capire quale sarà il futuro di Ibrahimovic. Lo svedese ha avuto la capacità di mettere d’accordo tutto il Milan, che è molto soddisfatto del suo rendimento: il suo apporto dentro e fuori dal campo (sabato sarà ospite di Maria De Filippi a “C’è posta per te”) è molto importante, e questo non è passato inosservato a Elliott. Zlatan è molto perplesso per la situazione che si è venuta a creare, e soprattutto difficilmente accetterebbe di trovarsi al Milan senza i dirigenti che sono stati fondamentali per il suo ritorno. Insomma, tutto è ancora possibile, ma questo terremoto mette tutto e tutti in discussione. Intanto notizia clamorosa sulla finale di Coppa Italia, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android