ULTIME NEWS – L’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, sarà ospite di “C’è Posta per Te” nella puntata che andrà in onda sabato sera 7 marzo. Il programma di Maria De Filippi vedrà, dunque, il numero 21 rossonero come ‘special guest’ dell’8^ puntata del programma che andrà in onda su Canale 5 alle ore 21.10.

Intanto, sul suo futuro ha parlato il giornalista Gianluca Di Marzio: ecco le sue parole>>>

