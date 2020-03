Milan: Gazidis ha sempre più potere, ma i tifosi lo criticano

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, negli ultimi giorni si è preso la scena Ivan Gazidis. L’amministratore delegato del Milan, arrivato in Italia il 5 dicembre 2018 per volere di Gordon Singer, sembra essere uscito ulteriormente rafforzato dalla proprietà dopo la sparata di Zvonimir Boban alla Gazzetta dello Sport (clicca QUI per leggere l’intervista)

Il problema è che Gazidis è finito da diverso tempo nel mirino dei tifosi. La maggior parte dei sostenitori rossoneri si sono schierati con Boban e Maldini, e dunque l’amministratore delegato dovrà stare molto attento a non sbagliare le prossime mosse per non entrare in un vortice negativo. Dall’altro canto il sudafricano è ben consapevole delle sue capacità, visto che nella sua carriera ha raggiunto dei risulti molto importanti.

Gazidis, infatti, è riuscito ad espandere il mercato della MLS, attirando sponsor e nuovi investitori, mentre nell’autunno 2008 si è trasferito all’Arsenal. Il dirigente è rimasto ai Gunners per quasi un decennio, vincendo tre Coppe D’Inghilterra e qualificandosi in Champions in 8 stagioni su 10. I risultati non sono stati eccezionali dal punto di sportivo, soprattutto se paragonati al decennio precedente, ma le cose sono andate molto meglio dal punto di vista commerciale: in pochi anni gli introiti del club inglese sono passati da 44 milioni di sterline (2010) a 117 milioni (2017). Questo è il motivo principale per cui Elliott ha puntato su di lui, ma per il momento i risultati al Milan tardano ad arrivare. Intanto ecco tutti i dubbi di Paolo Maldini relativi al suo futuro, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android