Rinvio partite – Serie A a porte chiuse, ma in caso di calciatore contagiato…

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere della Sera, la Serie A finalmente torna a giocare nel prossimo weekend, ma la situazione resta da monitorare con grande attenzione.

Le gare verranno disputate come noto a porte chiuse per almeno un mese, ma nel caso in cui un calciatore di Serie A fosse positivo al coronavirus a quel punto il campionato italiano sarebbe definitivamente sospeso. Già adesso, infatti, il calendario è intasato, e dunque recuperare altre gare sarebbe praticamente impossibile. Intanto Ivan Gazidis prende sempre più potere, continua a leggere >>>

