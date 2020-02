Serie A – Rinviata Milan-Genoa: ecco quando si recupererà il match

NEWS MILAN – Come comunicato ufficialmente dalla Lega Serie A, le gare Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ed Udinese-Fiorentina, inizialmente previste in questo weekend a porte chiuse per l’emergenza coronavirus nel nostro Paese e valide per la 26^ giornata del campionato di Serie A, saranno rinviate e recuperate il prossimo 13 maggio 2020. La Finale di Coppa Italia, dunque, si disputerà il 20 maggio.

Oggi, intanto, bordate del Chief Football Officer del Milan, il croato Zvonimir Boban, verso l’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android