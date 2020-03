Rinvio partite, Milan-Genoa verso il recupero nel weekend: ecco data e ora

ULTIME NEWS MILAN – C’è ancora molta confusione in merito ai recuperi delle partite non giocate in Serie A in queste settimane. Tra queste c’è anche Milan-Genoa, rinviata lo scorso 1 marzo a causa dell’emergenza coronavirus. Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere della Sera’ il match dovrebbe essere recuperato domenica 8 marzo alle ore 12:30, naturalmente a porte chiuse, per preservare la salute pubblica, evitando eventuali contagi. Intanto Zlatan Ibrahimovic potrebbe restare al Milan anche il prossimo anno: per saperne di più, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android