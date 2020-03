Lega Serie A – La risposta al Ministro Spadafora: niente partite in chiaro

ULTIME NEWS – La Lega Serie A, attraverso l’agenzia ‘ANSA’, ha risposto alla richiesta del Ministro Vincenzo Spadafora sulla possibilità di far vedere le gare in chiaro. Ecco il comunicato: “Pur comprendendo e condividendo le finalità alla base della richiesta del Ministro Spadafora, volta, in un momento di massima emergenza per il Paese, a valutare la possibilità di consentire la libera fruizione televisiva del campionato di Serie A TIM, la Lega Serie A rileva che il quadro normativo vigente, e gli obblighi contrattuali già assunti, non consentono di potervi aderire”. Intanto ecco le Top News di oggi per i colori rossoneri, continua a leggere >>>

