Recuperi Serie A: ecco quando potrà essere giocata Milan-Genoa

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, la Lega Serie A dovrebbe optare per andare avanti con le gare del massimo campionato: nel prossimo weekend si giocherebbero, quindi, i 6 recuperi della 26^ giornata di Serie A, quelle partite inizialmente rinviate al 13 maggio prossimo.

Pertanto, tra sabato 7 e domenica 8 marzo si giocherebbero Milan-Genoa, Parma-Spal, Sampdoria-Verona, Sassuolo-Brescia ed Udinese-Fiorentina. Domenica sera, o al più tardi lunedì sera, ore 20:45, si disputerebbe, invece, Juventus-Inter all’Allianz Stadium di Torino. Tutte, rigorosamente, a porte chiuse fino a nuovo ordine.

A quel punto, il campionato di Serie A potrebbe o slittare di una settimana, con le gare della 27^ giornata che si giocherebbero nel weekend successivo, 14-15 marzo, e così via, oppure, in alternativa, essere posticipate in blocco al 13 maggio. A questo punto rimarrebbero da incastrare le due semifinali di ritorno di Coppa Italia, Juventus-Milan e Napoli-Inter, oltre Inter-Sampdoria.

Si attenderà, secondo ‘Sport Mediaset‘, il cammino di Juventus, Inter e Napoli nelle coppe europee e poi si deciderà il da farsi. Queste, intanto, le dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, sulla situazione: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android