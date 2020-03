Rinvio partite: la Lega vuole chiedere all’UEFA di allungare la stagione

ULTIME NEWS – In attesa di capire l’ufficialità delle date dei primi recuperi della gare rinviate, la Lega di Serie A pare abbia intenzione di chiedere alla UEFA di allungare la stagione che sulla carta dovrebbe terminare entro e non oltre il 24 maggio. A causa dell’emergenza legata ai calendari e alle competizioni europee in corso, la Lega vorrebbe che questa data venisse spostata al 27 maggio, come riportato dal giornale ‘Repubblica’. Intanto, Maldini non le manda a dire a Mirabelli: ecco la risposta>>>

