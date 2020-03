Stadi a porte chiuse: Milan, i numeri del danno economico (FOTO)

NEWS MILAN – Com’é noto, il Milan e tutti gli altri club di Serie A giocheranno le prossime partite senza tifosi. Per i rossoneri, oltre a Milan-Genoa, giocheranno anche il big-match Milan-Roma con San Siro a porte chiuse. Quanto influirà nei guadagni del club? Le perdite sono, come prevedibile, enormi. I rossoneri saranno il secondo club con la perdita economica maggiore: i dettagli.

Il club di via Aldo Rossi perderà per due partite a porte chiuse quasi 3,5 milioni di euro. Erano attesi 107.000 spettatori sugli spalti, considerando che una delle due partite era particolarmente importante, ovvero la sfida contro la Roma. La perdita economica dei rossoneri, equivale al 12% di tutta la Serie A.

Va peggio alla Juventus, che aveva in programma tre partite all’Allianz Stadium. Considerando anche i prezzi dei biglietti molto più alti, il club bianconero perderà ben 12 milioni di euro. Nonostante fossero attesi appena 120.000 spettatori, ma in tre partite, anziché due come Milan o Inter. Nella foto in alto, i dettagli anche delle altre squadre italiane. In tutto questo, speriamo siano solo 2-3 le partite che si giocheranno a porte chiuse. Il rischio è che si possa continuare ancora se l’emergenza Coronavirus non rientrerà.

Intanto stabiliti date e orari ufficiali per le sfide contro Lecce in trasferta e Roma a San Siro: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android