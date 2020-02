Serie A – Fiorentina-Milan 1-1, il tabellino del match del Franchi

NEWS MILAN – Succede di tutto nella serata di Firenze, ma alla fine il risultato finale è 1-1. Nel primo tempo gioca meglio la squadra di Pioli, con l’episodio clou che riguarda il gol annullato a Ibrahimovic per un tocco di braccio aderente al corpo. Calvarese annulla dopo aver consultato il Var. Nella ripresa Rebic segna il settimo gol nel 2020 e porta in vantaggio i rossoneri. Passano pochi minuti e Dalbert lascia in 10 i suoi per un fallo da ultimo uomo su Ibra. Nel finale Calvarese fischia un rigore ai toscani per un intervento di Romagnoli su Cutrone. Dubbi, tanti dubbi, ma Pulgar trasforma ed è 1-1 il finale.

FIORENTINA-MILAN 1-1

Marcatori: Rebic (M), Pulgar (F)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenković, Pezzella, Cáceres; Lirola (72′ Igor), Duncan, Pulgar, Castrovilli (67′ Cutrone), Dalbert; Chiesa, Vlahović. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Venuti, Terzić, Benassi, Agudelo, Sottil, Ghezzal. All.: Iachini.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma (52′ Begovic); Conti, Gabbia (73′ Musacchio), Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo (80′ Saelemaekers), Çalhanoglu, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: A. Donnarumma, Calabria, Laxalt, Brescianini, Bonaventura, Paquetá, D. Maldini, R. Leão. All.: Pioli.

Arbitro: Calvarese

Ammoniti: Bennacer (M), Calhanoglu (M), Cáceres (F), Theo Hernandez (M).

Espulsi: Dalbert (F).

Note: Al 35′ annullata una rete a Zlatan Ibrahimovic per tocco col braccio dello svedese.

