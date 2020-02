FIORENTINA-MILAN – Con la rete segnata questa sera contro la Fiorentina, Ante Rebic è arrivato a quota 7 reti (6 in campionato e una in Coppa Italia) con la maglia del Milan: tutte segnate nel 2020. Dalla partita contro l’Udinese – doppietta decisiva per il croato – alla rete di oggi contro i viola. Il Milan passa dai piedi di Rebic, assolutamente l’uomo in più in questo inizio anno.

