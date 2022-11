Milan-Salisburgo 3-0: traversa di Rafael Leao | LIVE NEWS

Un primo tempo molto intenso. I rossoneri iniziano bene e si rendono pericolosi un paio di volte, ma gli austriaci di certo non rinunciano a giocare. Theo Hernandez colpisce subito il palo in contropiede, poi al quarto d'ora circa arriva il gol di Giroud che consente al Milan di gestire. Poi ci sarebbe anche il raddoppio, ma annullato per fuorigioco. Salisburgo pericoloso in un paio di occasioni, ben fermato da Tatarusanu, attento.