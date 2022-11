Milan, il Salisburgo non perde in trasferta da tre mesi | UCL News

Il Milan affronterà questa sera un Salisburgo che non perde in trasferta da tre mesi: ecco come si presentano gli austriaci all'appuntamento

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla di Milan-Salisburgo. In particolar modo, il quotidiano romano si focalizza più sulla squadra austriaca, club che ha tutta l'intenzione di guastare la serata ai rossoneri. Quella di stasera per Jaissle e calciatori sarà come una vera e propria finale e potranno contare sul fatto di essere un gruppo solido anche lontano dalla Red Bull Arena. Il Salisburgo, infatti, non perde in trasferta dal 30 luglio, ovvero da tre mesi.

Un dato che potrebbe preoccupare il Milan, con Jaissle che sicuramente alimenta la pressione sui rossoneri. "La pressione sarà tutta sul Milan, noi vogliamo semplicemente che succeda l'impossibile. Affrontiamo un avversario di caratura mondiale, ne siamo consapevoli. Non ci dovremo snaturare, abbiamo più soluzioni per cercare di vincere e non essere troppo prevedibili. Ho fiducia nel gruppo, prima di una partita così importante", ha detto l'allenatore del Salisburgo ieri in conferenza stampa. Intanto gli austriaci potranno contare sul supporto dei propri tifosi: saranno circa 4mila i sostenitori che occuperanno il settore ospiti dello stadio di 'San Siro'. Ecco come e dove vedere Milan-Salisburgo in tv e in streaming.