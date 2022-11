Pioli: “Rinnovo è la continuazione di un percorso. Sul match di stasera…”

Sulla partita : "Il Milan deve giocare bene, da squadra e con grande energia. Non può pensare di iniziare la partita gestendo il risultato perché questo non fa parte delle nostre corde. Siamo consapevoli dell’importanza della gara".

Su Ancelotti: "Per me Ancelotti e Guardiola sono i due migliori allenatori al mondo. Ancelotti al Milan ha fatto la storia, erano sicuramente epoche diverse. Non lo conosco personalmente, ma credo che abbia un’intelligenza superiore ed una capacità unica di entrare nella testa e nel cuore dei giocatori. Sicuramente è un grandissimo allenatore". Ecco come e dove vedere Milan-Salisburgo in tv e in streaming.