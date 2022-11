Formazioni ufficiali Milan-Salisburgo: Pioli punta su Krunic e Rebic

Le formazioni ufficiali di Milan-Salisburgo, partita della 6^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Così in campo a San Siro

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo Milan e RB Salisburgo per la partita della 6^ ed ultima giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 . Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due tecnici, Stefano Pioli e Matthias Jaissle .

RB SALISBURGO (4-3-1-2): Köhn; Dedić, Pavlović, Solet, Wöber; Seiwald, Gourna-Douath, Kjærgaard; Sučić; Adamu, Okafor. A disposizione: Mantl, Walke, Bernardo, Piątkowski, Ulmer, Van der Brempt, Y. Diarra, Kameri, Koita, R. Šimić, Šeško. Allenatore: Jaissle.