Milan-Salisburgo, Gomez: “Puntiamo sui giovani”

Sul progetto Red Bull: "Non stiamo facendo nulla di speciale, cerchiamo giocatori giovani per farli crescere, è questo il nostro successo. Abbiamo club in tutto il mondo con la stessa mentalità. Non siamo maghi, anche il Milan sta facendo un grande lavoro. Cerchiamo di dare il giusto orientamento ai giocatori per farli arrivare al massimo possibile."