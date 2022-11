Champions League, Milan-Salisburgo: il match preview di ‘acmilan.com’

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il match preview della sfida di questa sera contro il Salisburgo

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Milan e Salisburgo si contendono il secondo posto del Girone E in un match decisivo da dentro o fuori. Se gli austriaci sono costretti a vincere per continuare il proprio cammino nella massima competizione europea, i rossoneri hanno a disposizione due risultati su tre per centrare l'obiettivo e superare la fase a gruppi della Champions per la prima volta dal 2014. Calcio d'inizio alle 21.00. Nella nostra Match Preview presentiamo tutti i temi di questo attesissimo appuntamento.

QUI MILANELLO

Il colpo esterno a Zagabria ha permesso al Milan di tornare ad essere padrone del proprio destino e di giocarsi così la prestigiosa qualificazione alla fase finale del torneo davanti al proprio pubblico. La prima novità di giornata rispetto alla gara in Croazia è rappresentata dal ritorno dalla squalifica di Fikayo Tomori, che dovrebbe regolarmente prendere posto al centro della difesa al fianco di Simon Kjær. Kalulu e Hernández sulle corsie laterali, Bennacer e Tonali dovrebbero essere i titolari in mediana. Giroud prima punta, alle sue spalle Leão proverà a pungere partendo dall'out di sinistra mentre Díaz e Messias sono in pole per completare il reparto. Rebić e De Ketelaere le principali alternative offensive a disposizione del Mister, Origi è pronto per dare il proprio contributo a partita in corso.

"Noi non sappiamo risparmiarci, non è il nostro modo di giocare. Dobbiamo attaccare, sapendo che l'avversario può essere pericoloso in ripartenza, ma cercando di fare il nostro gioco con grande attenzione e lucidità nelle scelte", ha detto alla vigilia Stefano Pioli. "Se i nostri avversari si aspettano di trovare il Milan di Torino rimarranno delusi. Dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione possibile".

QUI SALISBURGO

La sconfitta interna col Chelsea ha complicato il cammino europeo degli austriaci che ora sono costretti a espugnare San Siro per evitare l'eliminazione. La squadra di Matthias Jaissle può trarre fiducia dal proprio rendimento fuori casa in Champions dato che è rimasta imbattuta nelle due trasferte disputate in questa stagione, dove ha conquistato due pareggi per 1-1. Noah Okafor, a segno nel weekend e capocannoniere europeo dei tori con tre reti a tabellino, guiderà l'attacco insieme a uno fra Junior Adamu, non al meglio e in dubbio per la sfida di San Siro, e l'imponente Šeško. Assenti Fernando e Capaldo rispetto all'andata, Sučić agirà da rifinitore dietro le punte. Solet potrebbe non recuperare, pronto Bernardo a farne le veci.

"Servirà coraggio, abbiamo dimostrato di sapere tenere testa ai rossoneri. Mi aspetto un Milan offensivo", ha commentato in conferenza stampa Jaissle. "Chi temo di piu? Non voglio citare nessuno in particolare. Hanno qualità in tutti i reparti, noi abbiamo una difesa forte che ha saputo limitarli anche all’andata“.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Salisburgo sarà trasmessa in diretta esclusiva, dalle 21.00, su Amazon Prime Video: sarà la seconda volta in stagione per i rossoneri sulla piattaforma streaming, con il match che avrà la voce in telecronaca di Sandro Piccinini, accompagnato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta del pre-partita rossonero si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso dal calcio d'inizio di Stamford Bridge. Al termine, spazio di nuovo allo studio e alle interviste a caldo di Mister Pioli e dei giocatori.

QUI CHAMPIONS LEAGUE

Sesta ed ultima giornata nella fase a gironi 2022/23. Ecco il programma del Gruppo E:

Milan-Salisburgo, 2 novembre 21.00 (San Siro, Milano)

Chelsea-Dinamo Zagabria, 2 novembre 21.00 (Stamford Bridge, Londra)

La classifica attuale: Chelsea 10, Milan 7, Salisburgo 5 e Dinamo Zagabria 4.

ARBITRO

Il fischietto spagnolo Antonio Mateu Lahoz arbitrerà coadiuvato da una terna tutta iberica composta dagli assistenti Devìs e del Palomar e dal quarto uomo de Burgos. Per l'esperto direttore di gara, arbitro della finale di Champions League 2021, si tratta della prima assoluta con il Milan. In sala VAR ci sarà Hernández, assistito dal tedesco Dankert.